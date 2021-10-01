Жемалетдинов: в первом тайме матча против "Лацио" "Локомотив" сыграл особенно плохо

ТАСС, 1 октября. Футболисты московского "Локомотива" в первом тайме матча второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Лацио" сыграли особенно плохо. Такое мнение на онлайн-конференции высказал полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов.

В четверг "Локомотив" проиграл на выезде "Лацио" со счетом 0:2.

"Мы проиграли, наверное, честно, хотя у нас тоже были подходы - я мог забивать, Тино [Анджорин], - сказал Жемалетдинов. - Особенно в первом тайме плохо сыграли в обороне, первый гол - привоз, второй гол был забит после стандарта. Во втором тайме вышли, начали прессинговать больше, соперник больше терял мяч. Как раз во втором тайме больше моментов было. Проиграли, будем готовиться к чемпионату".

В другом матче группы Е французский "Марсель" дома сыграл вничью с турецким "Галатасараем" (0:0). В таблице лидирует "Галатасарай" (4 очка), далее идут "Лацио" (3), "Марсель" (2) и "Локомотив" (1). В третьем туре "Локомотив" дома сыграет с "Галатасараем" 21 октября, "Лацио" в этот же день примет "Марсель".