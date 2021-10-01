Сарри извинился за то, что "Лацио" забил "Локомотиву" всего два гола

ТАСС, 1 октября. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Лацио" Маурицио Сарри извинился за то, что команда забила всего два гола в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против московского "Локомотива". Комментарий Сарри приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверг "Лацио" дома обыграл "Локомотив" со счетом 2:0.

"Извиняюсь, что мы забили всего два гола, но я рад, что [Тома] Башич и [Патрисио] Габаррон отличились. Это та команда, которая будет становиться все лучше и лучше. Мы прибавили в техническом плане в последних двух играх", - сказал Сарри.

В другом матче группы Е французский "Марсель" дома сыграл вничью с турецким "Галатасараем" (0:0). В таблице лидирует "Галатасарай" (4 очка), далее идут "Лацио" (3), "Марсель" (2) и "Локомотив" (1). В третьем туре "Локомотив" дома сыграет с "Галатасараем" 21 октября, "Лацио" в этот же день примет "Марсель".