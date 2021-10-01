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ATP

Карацев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Диего

Во втором круге россиянин обыграл поляка Хуберта Хуркача
Аслан Карацев EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Описание
Аслан Карацев
© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

ТАСС, 1 октября. Россиянин Аслан Карацев обыграл поляка Хуберта Хуркача во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Сан-Диего.

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Встреча закончилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу российского теннисиста. В четвертьфинале 28-летний Карацев сыграет с победителем матча между болгарином Григором Димитровым (29-е место мирового рейтинга) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (11).

Карацев занимает 24-е место в рейтинге АТР, на его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной. Хуркачу 24 года, в рейтинге ATP он занимает 12-е место, поляк является победителем четырех турниров под эгидой ATP.

Турнир в Сан-Диего относится к категории ATP 250, его призовой фонд составляет $600 тыс.

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