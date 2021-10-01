Успех наполовину. "Спартак" и "Локомотив" набрали три очка на двоих в матчах Лиги Европы

ТАСС, 1 октября. Российские футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" набрали три очка из шести возможных в гостевых матчах второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянских команд. Красно-белые со счетом 3:2 обыграли "Наполи", железнодорожники уступили "Лацио" (0:2).

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Матч "Наполи" - "Спартак" стартовал с быстрого гола хозяев - уже на 12-й секунде счет открыл полузащитник Элиф Элмас. После подачи нападающего Лоренцо Инсинье с левого фланга голкипер "Спартака" Александр Максименко ошибся с приемом мяча и откинул его на Элмаса, который поразил ворота. Быстрее в истории турнира забивал лишь Ян Сикора из чешского "Слована" в сезоне-2016/17 в матче против азербайджанского "Карабаха" (11-я секунда). Футболисты "Наполи" продолжали создавать опасные моменты, у команды это получалось за счет верховых и разрезающих передач, с которыми не справлялась оборона красно-белых, но забить не удавалось. На 29-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Наполи" Мариу Руй, изначально словацкий арбитр Иван Кружляк показал игроку желтую карточку за фол на Викторе Мозесе, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) изменил свое решение. После этого игра команд выровнялась, футболисты "Спартака" сделали несколько подходов к воротам хозяев. В компенсированное к первому тайму время полузащитник "Наполи" Маттео Политано сбил в своей штрафной Квинси Промеса. Кружляк сразу назначил пенальти, но после использования VAR отменил решение.

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Во втором тайме футболисты "Спартака" начали пользоваться большинством и завладели преимуществом, что вскоре переросло в гол. На 55-й минуте Мозес прошел по правому флангу к штрафной и сделал прострел в центр, откуда в касание пробил Промес. Гости продолжали давить, но в атаке особых успехов не было, при этом и футболисты "Наполи" огрызались, создавая моменты у ворот Максименко. На 67-й минуте защитник хозяев Костас Манолас забил гол, однако он был не засчитан из-за офсайда. За десять минут до конца основного времени полузащитник Михаил Игнатов вывел "Спартак" вперед: Айртон прошел с левого фланга и отдал передачу на российского хавбека, который пробил в левый от себя угол с линии штрафной. На 82-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие. Однако это не помешало красно-белым забить еще один гол, на 90-й минуте дубль оформил Промес. Нидерландского футболиста позднее номинировали на приз лучшему игроку недели в Лиге Европы. "Наполи" сократил отставание в дополнительное ко второму тайму время - забил Виктор Осимхен (90+4). Победа "Спартака" принесла России 0,4 балла и позволила подняться на девятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россия набрала 31,682 балла, на счету Шотландии 31,300 балла. У "Спартака" вырисовывается коллектив После игры главный тренер "Спартака" Руя Витория заявил, что его команда заслужила победу в матче с "Наполи". "Сложная победа, мы играли против очень классной команды, но в конце концов заслужили эту победу, - сказал Витория на онлайн-конференции. - Не самое удачное начало, пропустили гол через полминуты, это последнее, что хочет видеть тренер в начале игры. "Наполи" показал хороший старт, потом мы наконец показали игру. В перерыве поговорили с игроками, сказали, что важно играть умно, сохранять нужную глубину".

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Витория также отметил, что предчувствовал победу над "Наполи" еще в среду во время пресс-конференции, так как на ней не было ни одного итальянского журналиста. "Могу открыть секрет, я всегда верю в свою команду, но вчера я был уверен в том, что мы победим. Я пришел вчера в комнату для пресс-конференций и не увидел ни одного итальянского журналиста, переводчик немного опоздал. Это сигнал, "Наполи" подумал, что будет просто, это нам дало определенный заряд, понятно, что не это решило, но это маленькие детали, которые я увидел, именно они нам дали что-то такое, что я подумал о нашей победе", - добавил португальский специалист. Однако главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти отметил, что у его игроков не было недооценки соперника. "Мы начали очень хорошо, потом была возможность забить второй гол, - сказал Спаллетти на онлайн-конференции. - Но затем было удаление, которое создало большие сложности. В конце первого тайма поменялся пульс игры, потом пришел момент, когда на поле мы путались, нам не удавалось держать игру на том уровне, на котором хотелось. Конечно, я недоволен таким результатом, но нам нужно поработать над следующими матчами". Вице-чемпион Европы, двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Ринат Дасаев считает, что у красно-белых вырисовывается коллектив. "Удаление на игру "Наполи" повлияло, команда вдесятером отошла назад, играла от обороны, ярких атак у нее не было, но это не принижает достоинств "Спартака", - сказал Дасаев ТАСС. - "Спартак" победил за счет того, что начала проходить комбинационная игра, атаки были довольно быстрые. Плюс вырисовывается коллектив, и наши ребята, и легионеры хорошо себя показали". В другом матче группы С английский "Лестер" проиграл в гостях польской "Легии" со счетом 0:1. По итогам двух туров "Спартак", проигравший в первом туре дома "Легии" (0:1), набрал 3 очка и занимает второе место в таблице квартета. Лидирует "Легия" (6 очков), третьим идет "Наполи" (1), четвертым - "Лестер" (1). В следующем туре "Спартак" 20 октября примет "Лестер", "Наполи" на следующий день сыграет дома с "Легией".

Лига Европы-2021/22. Группа С Место Команда И В Н П М О 1 Легия 2 2 0 0 2-0 6 2 Спартак 2 1 0 1 3-3 3 3 Наполи 2 0 1 1 4-5 1 4 Лестер 2 0 1 1 2-3 1

"Лацио" оказался сильнее "Локомотива" В другом матче дня "Локомотив" проиграл "Лацио" со счетом 0:2. Мячи забили Тома Башич (13-я минута) и Патрисио Габаррон (38). Футболисты хозяев владели полным преимуществом, не позволяя гостям создавать моменты. Железнодорожники продлили серию без побед в еврокубках до 13 матчей, последний раз они сумели победить в игре Лиги чемпионов против немецкого "Байера" (2:1) в 2019 году.

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После игры главный тренер "Локомотива" Марко Николич отметил, что "Лацио" показал лучшую игру. "Не хватило немного твердости на поле, - сказал Николич на онлайн-конференции. - Нужно поддерживать команду, двигаться дальше. Пробовали играть открыто, был риск, "Лацио" использовал это. Были хорошие отрезки в нашей игре, моменты, но не хватило немного реализации". Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов отметил, что команда особенно плохо сыграла в обороне в первом тайме. "Мы проиграли, наверное, честно, хотя у нас тоже были подходы - я мог забивать, Тино [Анджорин], - сказал футболист. - Особенно в первом тайме плохо сыграли в обороне, первый гол - привоз, второй гол был забит после стандарта. Во втором тайме вышли, начали прессинговать больше, соперник больше терял мяч. Как раз во втором тайме больше моментов было. Проиграли, будем готовиться к чемпионату".

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Бывший нападающий железнодорожников Дмитрий Булыкин также отметил, что команде не удалось сыграть хорошо с "Лацио". "Было видно, что ребята много сил отдали игре, теперь нужно хорошо восстановиться, а тот матч забыть как можно быстрее, - сказал Булыкин ТАСС. - "Лацио" был хорошо настроен, мог еще увеличить счет, "Локомотив" не смог ничего противопоставить. При 0:2 было тяжело отыграться, можно было даже еще пропустить". В другом матче группы Е французский "Марсель" дома сыграл вничью с турецким "Галатасараем" (0:0). В таблице квартета лидирует "Галатасарай" (4 очка), далее идут "Лацио" (3), "Марсель" (2) и "Локомотив" (1). В третьем туре "Локомотив" дома сыграет с "Галатасараем" 21 октября, "Лацио" в этот же день примет "Марсель". Групповой этап Лиги Европы завершится 9 декабря. В плей-офф турнира выйдут две лучшие команды из группы, клуб, занявший третье место, отправится в плей-офф первого розыгрыша Лиги конференций. Финал Лиги Европы пройдет 18 мая 2022 года в Севилье.