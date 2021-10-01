Нападающий "Нэшвилла" Афанасьев набрал три очка в предсезонном матче НХЛ против "Тампы"

ТАСС, 1 октября. Российский нападающий "Нэшвилла" Егор Афанасьев забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы". Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу "Нэшвилла".

Афанасьев отличился на 30-й и 31-й минутах и стал автором результативной передачи на Томаса Новака (49). Также в составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен (4) и Филип Форсберг (20, 44). У "Тампы" отличились Энтони Сирелли (17) и Фредрик Классон (60).