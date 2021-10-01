Защитник "Вегаса" Мироманов забил гол в предсезонном матче НХЛ против "Лос-Анджелеса"

ТАСС, 1 октября. Российский защитник "Вегаса" Даниил Мироманов отметился заброшенной шайбой в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелеса". "Вегас" уступил со счетом 1:3.

Мироманов отличился на 45-й минуте. В составе "Лос-Анджелеса" шайбы забросили Брендан Лемье (2), Лиас Андерссон (22), Артур Калиев (50).