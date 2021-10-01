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НХЛ

Защитник "Вегаса" Мироманов забил гол в предсезонном матче НХЛ против "Лос-Анджелеса"

"Вегас" уступил со счетом 1:3

ТАСС, 1 октября. Российский защитник "Вегаса" Даниил Мироманов отметился заброшенной шайбой в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелеса". "Вегас" уступил со счетом 1:3.

Мироманов отличился на 45-й минуте. В составе "Лос-Анджелеса" шайбы забросили Брендан Лемье (2), Лиас Андерссон (22), Артур Калиев (50).

Нападающий "Лос-Анджелеса" Владимир Ткачев отметился двумя голевыми передачами. Форвард "Вегаса" Евгений Дадонов очков не набрал.

В другом матче дня "Сан-Хосе" обыграл "Анахайм" (3:1), в составе победителей голевой передачей отметился защитник Артемий Князев.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

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