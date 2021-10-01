Ректор МГУ Садовничий вошел в попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий стал одним из членов попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом в интервью ТАСС сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

Появление у ВФЛА попечительского совета является одним из условий дорожной карты, реализация которой даст возможность отечественной легкой атлетике вернуть утерянный в ноябре 2015 года международный статус.

"Могу сказать, что одним из членов нового попечительского совета является ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий. Для нас это очень важно, так как этот вуз является одним из главных центров студенческой легкой атлетики России", - отметила Привалова.

"А развитие университетского спорта является одним из приоритетных направлений деятельности ВФЛА. Не секрет, что многие перспективные молодые спортсмены после поступления в высшие учебные заведения преждевременно завершают свои карьеры из-за отсутствия возможности нормально тренироваться. Это нас не может не беспокоить, где нашей сборной искать резерв, как не в студенческом спорте?" - добавила собеседница ТАСС.