Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян объявила о возобновлении карьеры

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка Олимпийских игр 2016 года по фехтованию на саблях Яна Егорян приняла решение возобновить карьеру. Об этом она заявила ТАСС.

Егорян приостановила карьеру в октябре 2020 года, в мае 2021 года спортсменка, выступающая за команду Московской области, родила ребенка.

"Решение принято, я возобновляю карьеру, хочу вернуться в большой спорт и уже приступила к тренировкам, - сообщила Егорян. - К такому решению меня побудило отличное выступление нашей сборной в Токио, а также поддержка моего тренера Дмитрия Глотова, который снова готов со мной пройти этот путь. Надеюсь, что [на Олимпиаде 2024 года] в Париже мне снова удастся как минимум испытать эмоции Игр-2016".

Егорян 27 лет, она является чемпионкой Игр-2016 в личном и командном первенствах, также в ее активе две золотые, две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира, шесть золотых и одна серебряная медаль чемпионатов Европы. Егорян живет в Химках и тренируется в Центре фехтования Ильгара Мамедова.