Привалова: решение о включении Ласицкене в состав олимпийской команды не было единодушным

Отечественная легкая атлетика из-за международных санкций, наложенных на ВФЛА, могла быть представлена в Токио только десятью спортсменами. Включение того или иного кандидата в олимпийскую команду было двухступенчатым. Сначала все кандидатуры рассмотрел главный тренерский совет, а окончательное решение принималось рабочей группой во главе с Приваловой. Одной из тех, кого включили в конце июня в олимпийскую десятку, была трехкратная чемпионка мира Ласицкене, залечивавшая тогда травму ноги и пропустившая из-за этого чемпионат России.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Решение о включении прыгуньи в высоту Марии Ласицкене в состав олимпийской команды России на Игры в Токио не было единодушным. Об этом в интервью ТАСС рассказала исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

"Я сама была спортсменкой и прекрасно понимала еще за месяц до Олимпийских игр, что в Маше и ее тренере Геннадии Габриляне можно быть уверенными после того, как они заявили, что успеют подготовиться к Токио, рассказав перед этим о ходе восстановления после травмы, - сказала Привалова. - Мне были предоставлены медицинские документы, свидетельствующие о том, что спортсменка скоро будет в строю. На том, что Машу необходимо включить в состав олимпийской команды, настаивал и главный тренер сборной Юрий Михайлович Борзаковский, что тоже очень важно".

"Это было почти консолидированное решение, но не единодушное. Но фамилии тех, кто сомневался в правильности решения включить в олимпийскую десятку спортсменку, пропустившую из-за травмы чемпионат России, я не вижу смысла сейчас называть. Все уже в прошлом, и я очень рада, что Маша полностью оправдала в Японии наши надежды", - добавила собеседница ТАСС.

На Олимпиаде в Токио Ласицкене одержала победу с лучшим результатом сезона в мире (2,04 метра). В начале сентября олимпийская чемпионка победила в финале Бриллиантовой лиги, где она прыгнула на сантиметр выше.

"Впрочем, если говорить начистоту, то я в любом случае настояла бы на включении ее в олимпийский состав после многих лет великолепных выступлений на самых крупных стартах. Она как никто заслужила это право", - добавила Привалова.