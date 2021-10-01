Мамедов: саблистка Егорян серьезно настроена на возвращение в сборную России

В пятницу двукратная чемпионка Олимпийских игр 2016 года Егорян сообщила ТАСС, что приняла решение вернуться в фехтование. Спортсменка приостановила карьеру в октябре 2020 года, в мае 2021 года она родила ребенка.

"Перспективы есть у всех спортсменов, особенно таких сильных, как Яна Егорян, которая после рождения ребенка и необходимого перерыва уже возобновила тренировки, - сказал Мамедов. - Я успел увидеть ее в зале фехтования - она занималась не только необходимой в межсезонье общефизической подготовкой, но и успела перейти на индивидуальные уроки у Дмитрия Глотова. Это говорит о том, что она настроена серьезно и по-настоящему хочет снова вернуться в команду".

"Что касается соревновательных планов, то мы не будем ничего форсировать, тем более что соревнования продолжают отменяться - к сожалению, коронавирус никуда не ушел. В октябре, например, отменился чемпионат Европы. Так что будем смотреть по сезону. Не будет международных турниров, значит будут "Турниры сильнейших", чтобы держать спортсменов в оптимальной боевой форме", - добавил он.

Егорян 27 лет, она является чемпионкой Игр-2016 в личном и командном первенствах, также в ее активе две золотые, две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира, шесть золотых и одна серебряная медаль чемпионатов Европы. Егорян живет в Химках и тренируется в Центре фехтования Ильгара Мамедова.