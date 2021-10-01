Ирина Привалова верит, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики восстановят в 2022 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассчитывает, что в 2022 году организация сумеет реализовать все пункты дорожной карты и вернет себе утраченное шесть лет назад членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. Вопрос снятия санкций с российской легкой атлетики обсуждался руководством международной федерации в преддверии Олимпиады в Токио, тогда было принято решение вернуться к этой теме на осеннем заседании совета и последующем конгрессе World Athletics.

"У нас появился свет в конце тоннеля, потому что федерация сейчас очень четко работает в направлении своего восстановления, - считает Привалова. - Мы четко выполняем все пункты дорожной карты и с оптимизмом смотрим в следующий год. Думаю, сейчас никаких изменений нашего статуса ждать не стоит, так как дорожная карта прописана до весны 2022 года. И тогда мы будем рассчитывать на изменение ситуации, в которой находимся сейчас".

"На ближайшем совете, я думаю, будет дана оценка выполнения нами соответствующих пунктов дорожной карты, которая к марту следующего года должна быть реализована полностью. Если мы приняли на себя такие обязательства, то необходимо все выполнить", - добавила собеседница ТАСС.

В декабре 2015 года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА.

"Я общаюсь с ним достаточно регулярно. Сейчас это делать куда проще, все можно обсудить в Zoom, лететь никуда не надо. Я бы назвала результаты нашего общения плодотворными еще и потому, что большую помощь нам оказывают международные эксперты, постоянно работающие в федерации. Мы сейчас больше стали понимать друг друга, намного больше стало точек соприкосновения", - подчеркнула Привалова.