Артема Дзюбу признали лучшим игроком чемпионата России по футболу по итогам сентября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба признан лучшим игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В трех матчах чемпионата России Дзюба забил три мяча и сделал две голевые передачи. "Зенит" одержал победы над грозненским "Ахматом" (3:1), казанским "Рубином" (3:1) и самарскими "Крыльями Советов" (2:1).
Эксперты телеканала "Матч Премьер" выбрали лучшим игроком полузащитника "Зенита" Клаудиньо, болельщики проголосовали за вратаря московского "Локомотива" Маринато Гилерме. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Дзюбу.
Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Однако нападающий отказался от приглашения в национальную команду, сославшись на не лучшую форму.
Артём Дзюба стал лучшим игроком сентября!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021
Болельщики проголосовали за Гилерме, эксперты МАТЧ ПРЕЬМЕР – за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Артёма Дзюбу #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/HTvaV8c99d
Лучшим голом месяца признан мяч, забитый датским полузащитником "Рубина" Андресом Дрейером в ворота "Урала" (4:0) во встрече седьмого тура. Дрейер стал первым в истории РПЛ футболистом, сделавшим хет-трик в дебютном матче. Лучшим голом месяца был признан его первый мяч, который был забит пяткой.
Потрясающий дебютный гол Андерса Дрейера становится лучшим в сентябре! ⚽️— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021
За гол полузащитника «Рубина» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Эдуарда Сперцяна #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/bkBFnWbCzT
Дзюбе 33 года, он является игроком "Зенита" с 2015 года. Вместе с командой он трижды стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России, дважды завоевал Кубок России. На счету нападающего три гола и четыре результативные передачи в девяти матчах текущего сезона.