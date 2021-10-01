Артема Дзюбу признали лучшим игроком чемпионата России по футболу по итогам сентября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба признан лучшим игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В трех матчах чемпионата России Дзюба забил три мяча и сделал две голевые передачи. "Зенит" одержал победы над грозненским "Ахматом" (3:1), казанским "Рубином" (3:1) и самарскими "Крыльями Советов" (2:1).

Эксперты телеканала "Матч Премьер" выбрали лучшим игроком полузащитника "Зенита" Клаудиньо, болельщики проголосовали за вратаря московского "Локомотива" Маринато Гилерме. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Дзюбу.

Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Однако нападающий отказался от приглашения в национальную команду, сославшись на не лучшую форму.