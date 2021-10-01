Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина решила продолжить карьеру

ТАСС, 1 октября. Чемпионка мира по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Оксана Чусовитина, объявившая о завершении карьеры на Олимпиаде в Токио, выступит на Азиатских играх 2022 года. Об этом спортсменка, представляющая Узбекистан, написала в сторис своего аккаунта в Instagram .

Гимнастка Чусовитина завершила карьеру в 46 лет после выступления на восьмой Олимпиаде

Летние Азиатские игры пройдут 10-25 сентября 2022 года в китайском городе Ханчжоу.

"Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан", - написала 46-летняя Чусовитина.

25 июля на Олимпиаде в Токио спортсменка не сумела пройти в финал упражнений в опорном прыжке, после чего объявила о завершении спортивной карьеры.

В 1991 году Чусовитина в составе сборной СССР стала двукратной чемпионкой мира, на Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве. В ее активе также серебро Олимпиады-2008 в Пекине. В прошлом спортсменка также представляла Германию.