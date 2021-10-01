{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

СМИ: бывшего футболиста сборной Испании Диего Косту подозревают в отмывании денег

В доме игрока бразильского "Атлетико Минейро" был проведен обыск

ТАСС, 1 октября. Бывший игрок сборной Испании по футболу Диего Коста проходит подозреваемым по делу об отмывании денег и организации азартных игр. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

На эту тему
Диего Коста по личным причинам расторг контракт с "Атлетико"
Диего Коста по личным причинам расторг контракт с "Атлетико"

По данным бразильской полиции, Коста финансировал преступную схему. В доме футболиста был проведен обыск. Клуб Косты (бразильский "Атлетико Минейро" - прим. ТАСС) предоставил игроку адвоката, сам 32-летний форвард не признает свою вину.

Коста представляет "Атлетико Минейро" с августа. В составе бразильского клуба нападающий провел пять матчей, в которых забил два мяча. Ранее форвард выступал за мадридский "Атлетико", став с ним чемпионом страны и обладателем Кубка Испании, дважды - победителем Лиги Европы и трижды - Суперкубка УЕФА. Также он играл за португальскую "Брагу", испанские "Сельту", "Альбасете", "Вальядолид", "Райо Вальекано" и английский "Челси", с которым дважды стал чемпионом страны.

В составе сборной Испании Коста провел 24 матча и забил 10 мячей.

Теги
Мировой футбол
Биатлон
Латыпов нацелен на попадание в тройку сильнейших общего зачета Кубка мира по биатлону
В прошлом сезоне россиянин занял 18-е место
Латыпов нацелен на попадание в тройку сильнейших общего зачета Кубка мира по биатлону
Читать полностью