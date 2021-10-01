На внедрение комплекса ГТО в 2022 году выделят субсидии в размере 137,9 млн рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит субсидии в размере 137,916 млн рублей на внедрение комплекса ГТО в 2022 году. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета, опубликованных на портале правовой информации.

В 2023 году выделенная сумма сохранится на том же уровне. В 2024 году она увеличится до 153,241 млн рублей.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности. Комплекс ГТО, действовавший во времена СССР, был возрожден в России в 2014 году.