Далалоян рассказал о реакции врачей на его решение выступить на шести снарядах на Играх

ТАСС, 1 октября. Выступление российского гимнаста Артура Далалояна в командном турнире на Олимпиаде в Токио на шести снарядах вызвало негативную реакцию у врачей. Об этом спортсмен рассказал газете "Спорт-Экспресс" .

В середине апреля Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие. Спустя три месяца он вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграл на Олимпиаде в Токио золото командного турнира, а также стал шестым в финале личного многоборья.

"Сразу после квалификации поступил первый звонок, - сказал Далалоян. - В клинике смотрели трансляцию, увидели, что делаю шесть снарядов, - и посыпались сообщения. Чуть ли не от всех врачей ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство - прим. ТАСС). Писали: "Ты с ума сошел?! Что себе позволяешь?!"

Гимнаст добавил, что самостоятельно решил выступить на шести снарядах. "Чтобы наша сборная не ослабла и в командном многоборье претендовала на золото, я поставил перед собой эту задачу, - сказал спортсмен. - У меня же из-за травмы выпали коронные снаряды, за которые дают самые высокие оценки, а у Давида Белявского, вынужденно закрывавшего опорный прыжок, это не всегда хорошо получалось. Когда прилетели в Японию, я почувствовал, что могу прыгать, пусть не в полную силу, но за счет техники все компенсировал".

Далалояну 25 лет, в его активе три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира, пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали европейских первенств.