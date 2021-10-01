Матч КХЛ "Авангард" - "Ак Барс" проведут в ОАЭ в случае готовности инфраструктуры в срок

ТАСС, 1 октября. Вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" в Дубае пройдет в срок в декабре в случае готовности инфраструктуры. Об этом в ходе прямого эфира во "ВКонтакте" рассказал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что решение о проведении вынесенного матча в ОАЭ будет принято в конце сентября.

"Такая возможность существует, у "Авангарда" на это полный карт-бланш. Если инфраструктура будет готова в срок, то мы этот матч проведем", - сказал Крылов.

"Наша идея в том, чтобы в день России на выставке "Экспо" представить страну очень яркими спортивными командами - "Ак Барсом" и "Авангардом", привлечь фигуристов. Если получится, мы представим Россию на льду с хорошими традициями. Идея была инициирована Алексеем Морозовым, мной поддержана и перехвачена инициатива, мы хотим все сделать в срок", - добавил он.

Вынесенные матчи регулярного чемпионата в рамках KHL World Games проводятся с сезона-2018/19. В октябре и ноябре 2018 года игры с участием "Слована", рижского "Динамо", ЦСКА и СКА проходили в Вене и Цюрихе. В декабре 2019 года "Ак Барс" и "Салават Юлаев" сыграли в Давосе. В прошлом сезоне матч планировали провести в Иерусалиме, но он не состоялся из-за пандемии.