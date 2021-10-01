В "Авангарде" рассказали, когда обсудят возможность продления контракта с Хартли

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вопрос продления контракта с главным тренером омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Бобом Хартли будет обсуждаться в конце сезона. Об этом в ходе прямого эфира во "ВКонтакте" рассказал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

Хартли возглавляет "Авангард" с мая 2018 года. Действующее соглашение специалиста с клубом рассчитано до окончания текущего сезона.

"Мы с Бобом по-честному договорились перед началом прошлого сезона, что этот вопрос мы решим по истечении действующего контракта, - сказал Крылов. - Есть нюансы, захочет ли он в дальнейшем работать, будет ли у него мотивация. У нас будет время сесть спокойно и поговорить. Спортивный результат - один из критериев успешности работы, в первую очередь - это его желание, потом результат, и в-третьих - наличие на рынке других кандидатов".

Под руководством Хартли "Авангард" завоевал Кубок Гагарина в 2021 году. Также клуб играл в финале плей-офф в 2019 году.