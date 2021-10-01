В "Авангарде" рассказали, что вели переговоры о проведении матча с клубом НХЛ "Вегас"

ТАСС, 1 октября. Омский "Авангард" и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" вели переговоры о проведении матча. Об этом в ходе прямого эфира во "ВКонтакте" рассказал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

В последний раз клубы из Континентальной хоккейной лиги и НХЛ играли между собой в 2010 году, когда петербургский СКА и рижское "Динамо" провели встречи с "Каролиной" и "Финиксом" соответственно.

"Мы бы с удовольствием сыграли с "Вегасом", готовились к этому, - сказал Крылов. - Дело в том, что мы были в Лас-Вегасе, куда ездили с ознакомительной программой по постройке арены, и там познакомились с менеджментом клуба, делились мнениями о развитии хоккея. У "Авангарда" были свои взгляды по выстраиванию детско-юношеского хоккея, а у "Вегаса" - свои. Мы посмотрели на маркетинговую активность "Вегаса", "Вегас" - на нашу активность, и на такой синергии мы хотели сыграть два матча".

"Они позитивно отреагировали, но пандемия разрушила наши планы. Но мы не теряем надежды", - добавил он.