Сборная России гарантировала бронзу командного чемпионата Европы по настольному теннису

ТАСС, 1 октября. Мужская сборная России одержала волевую победу над командой Австрии в четвертьфинале чемпионата Европы по настольному теннису и гарантировала себе как минимум бронзовые медали турнира. Соревнования проходят в Румынии.

Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу россиян, при этом отечественные спортсмены уступали со счетом 0-2. В первой игре Владимир Сидоренко уступил Даниэлю Хабесону, а затем Максим Гребнев проиграл Роберту Гардошу. После этого Лев Кацман победил Андреаса Левенко, Гребнев оказался сильнее Хабесона, а в решающем матче Сидоренко обыграл Гардоша.

В чемпионате Европы принимают участие 26 команд, разделенных на восемь групп, победители которых вышли в четвертьфинал. Команды, уступившие в полуфинале, получают бронзовые медали турнира.

В полуфинале сборная России встретится с победителем матча между командами Румынии и Швеции.

Командный чемпионат Европы завершится 3 октября. Лучшим результатом сборной России на турнире являются бронзовые медали в 2013 году.