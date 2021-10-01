Контракт Назарова с хоккейным клубом "Сочи" рассчитан на два года

ТАСС, 1 октября. Контракт нового главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Андрея Назарова рассчитан на два года. Об этом Назаров сообщил во время видеоконференции с журналистами.

В четверг Назаров сменил на посту главного тренера "Сочи" Евгения Ставровского.

"Контракт на два года. Задача - попадание в плей-офф", - сказал Назаров.

Специалист рассказал о том, что делал в во время паузы в тренерской карьере. "Занимался семейным бизнесом, следил, общался с ребятами, - рассказал Назаров. - Есть моменты, когда, как говорится, надо поработать в семье, и я поработал, семья сказала - молодец, занимайся дальше хоккеем. Руководство "Сочи" позвонило, я недолго думая согласился, переговоры шли ровно две минуты, у меня было большое желание работать".

"Сочи" в 13 стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал восемь очков, одержав три победы. Сочинский клуб занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Назарову 47 лет, тренерскую карьеру он начал в 2007 году. В России он тренировал челябинский "Трактор", подольский "Витязь", череповецкую "Северсталь", петербургский СКА и нижнекамский "Нефтехимик". Назаров также тренировал украинский клуб "Донбасс", казахстанский "Барыс" и сборные Украины и Казахстана.

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