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КХЛ

В "Авангарде" заявили, что не паникуют в связи с не слишком удачным стартом в сезоне КХЛ

Омский клуб после 10 проведенных игр занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции

ТАСС, 1 октября. Омский "Авангард" не имеет панических настроений в связи с не слишком удачным стартом в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в ходе прямого эфира во "ВКонтакте" рассказал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

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"Авангард" после 10 проведенных игр занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

"У нас нет панических настроений, - сказал Крылов. - К декабрю будет понятно, сработает ли та система, которую мы строим, и если игроки поймут нашего тренера, то результат придет. По тому, кто не впишется в систему, будем принимать менеджерские решения. Боб (Хартли, главный тренер команды - прим. ТАСС) прокачивает игроков, в любом случае у нас есть план Б".

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