Тренер Назаров заявил, что обсудит недопонимание с хоккеистом Панариным

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Сочи" Андрей Назаров обсудит недопонимание с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемием Панариным в личном разговоре. Об этом специалист рассказал во время видеоконференции с журналистами.

20 февраля Назаров, который ранее возглавлял "Витязь", в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком подмосковной команды, в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации был выведен из состава команды и пропустил восемь встреч.

"Буду краток - Панарин является игроком мирового уровня, достиг больших высот, - сказал Назаров. - Я в какой-то момент жизни помогал ему. По поводу недопониманий, то мы с ним пообщаемся, это между нами".