Тренер клуба КХЛ "Сочи" Назаров заявил, что будет делать меньше необдуманных поступков

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Андрей Назаров намерен совершать меньше необдуманных поступков во время работы. Об этом он рассказал журналистам в ходе видеоконференции.

В матче КХЛ в Минске в 2011 году Назаров, будучи главным тренером "Витязя", замахивался на болельщиков клюшкой. Также он удалялся в матче 2014 года против "Адмирала" во Владивостоке. В 2015 году врач СКА рассказал, что был избит Назаровым.

"Назаров сейчас и 15 лет назад - два разных человека, - сказал специалист. - Какие-то необдуманные вещи я буду меньше делать. Медийность будет, но основная медийность - это победы".

Назаров одной из своих задач на посту тренера "Сочи" назвал то, чтобы игра команды не была поводом для нецензурных высказываний. "Очень постараюсь, чтобы их [высказываний] применительно к нашей команде не было абсолютно", - отметил он.

Заместитель гендиректора "Сочи" Алексей Бадюков рассказал про селекцию клуба. "У нас были кое-какие договоренности с клубами по обменам, но Андрей Викторович попросил поставить это на паузу, так как он хочет "пощупать", посмотреть игроков, дать им шанс себя проявить. Есть несколько игроков, которые бы нас усилили, они не проходят в состав СКА, велись переговоры и с другими клубами, включая "Динамо". Андрей Викторович известен тем, что умеет подтягивать молодых игроков, и мы нашу направленность не меняем: у нас таких хоккеистов много, и наша задача воспитывать молодых, горячих, силовых ребят", - подчеркнул он.

"Сочи" с восемью очками занимает последнее место в Западной конференции.