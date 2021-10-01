Инновационный центр ОКР готов предоставить Большунову тредбан для тренировок

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Инновационный центр Олимпийского комитета России (ОКР) готов предоставить чемпиону мира по лыжным гонкам Александру Большунову возможность воспользоваться тредбаном, который используется для отработки техники лыжного хода. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор центра, заслуженный тренер Александр Грушин.

Большунов в прошлом сезоне заявил, что намерен потратить часть личных средств на приобретение тредбана, однако до сих пор вопрос его установки не решен.

"Мы с удовольствием поможем любому спортсмену, который захочет воспользоваться нашим тредбаном, никаких проблем нет, - сказал Грушин. - Инновационный центр Олимпийского комитета России заказывал его еще два года назад, он закуплен для тестирования функциональной подготовленности всех спортсменов по лыжным видам спорта".

Собеседник агентства попросил не путать тредбан, который лично для себя приобретает Большунов, с тем, что есть в инновационном центре. "Мы его заказывали для всех, не только для Большунова, к его закупке он не имеет никакого отношения", - заметил Грушин.

"Он для России, - добавил он. - Большунов к нам пока не обращался, но если обратится - никаких проблем. Мы готовы с ним работать 24 часа в сутки, день и ночь".

Грушин при этом подчеркнул, что для установки тредбана нужно выбирать подходящее место, желательно в сертифицированных научных центрах, где работает группа специалистов, способных обслуживать это сложное устройство. "А не ставить его, извините, во дворе какого-нибудь колхоза "Заветы Ильича", - сказал гендиректор центра, отметив, что в России тредбаном также можно воспользоваться в Департаменте спорта Москвы и в Красноярске, еще один планируется установить в Сочи.