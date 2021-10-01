Футбольный клуб "Барселона" понес убытки в размере €481 млн за прошлый год

ТАСС, 1 октября. Убытки испанского футбольного клуба "Барселона" за минувший финансовый год составили €481 млн. Об этом говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте клуба.

Операционные доходы клуба составили €631 млн, что меньше €828 млн, заложенных в бюджете. Показатель за прошлый год составил €855 млн. Операционные расходы увеличились на 19% по сравнению с прошлым сезоном, с 955 млн до €1,136 млрд, что стало рекордным показателем за всю историю "Барселоны". Чистый долг на 30 июня 2021 года составил €680 млн. Операционные доходы в бюджете на сезон-2021/22 - €765 млн, расходы запланированы на уровне €784 млн при значительном сокращении фонда заработной платы.

В сезоне-2020/21 "Барселона" заняла третье место в турнирной таблице чемпионата страны, стала победителем Кубка Испании, в Лиге чемпионов дошла до 1/8 финала, где уступила в двухматчевом противостоянии французскому ПСЖ. Минувшим летом команду покинул аргентинский нападающий Лионель Месси, перешедший в ПСЖ в августе в качестве свободного агента.