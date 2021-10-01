Дзамболат Тедеев полагает, что инцидент со снятием борцов с рейса мог быть спровоцирован

Ранее журналист Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале сообщил, что во время пересадки в Амстердаме членов команды задержали и сняли с рейса до Осло. Позднее команда смогла вылететь в норвежскую столицу.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Инцидент в аэропорту Амстердама, из-за которого российские борцы вовремя не приехали в Осло на чемпионат мира, мог быть спровоцированной акцией. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

"Сначала даже не понял, что это было - половина самолета сидела без масок, мы были в масках. У одного она сползла, и это послужило основанием, чтобы нас сняли с рейса, - сказал Тедеев. - Подошли четко именно к нам, ребят начали выводить из самолета - я сидеть на месте не буду, я свою команду оставить не могу. Вывели бы одного - все равно бы вышел бы за ним".

"Отмечу, что из самолета мы выходили под одобрительные реплики пассажиров в адрес стюардесс и спецслужб - "вывели, молодцы". Это откуда ненависть такая? А как из самолета вышли, там уже 40 человек с пистолетами и электрошокерами стоят. Но мы ведь спокойно вышли, ни с кем бороться не пытались, и откуда 40 человек с оружием в руках, если это только не спровоцированная акция?" - добавил он.

Тедеев рассказал о мерах, которые он принял после этого инцидента. "Как только все это начало происходить, я тут же связался с руководителями нашей федерации Михаилом Мамиашвили, Арсеном Фадзаевым, Георгием Брюсовым. На нас лежит большая ответственность - нельзя поддаваться на провокации", - отметил он.

По мнению Тедеева, такая реакция связана с тем, что российские борцы являются командой победителей. "Мы команда, страна победителей, понимаю, и инцидент был специально создан на ровном месте. Мы все-таки добрались до Осло пару часов назад. Доехали до гостиницы, ребята не спали всю ночь - в аэропорту холодно, укрывали их как могли, чтобы не заболели. Сейчас отсыпаются, все устали", - подчеркнул он.

Чемпионат мира пройдет с 2 по 10 октября.

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