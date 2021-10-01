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Летние олимпийские виды спорта

Сидоренко: не хотел играть последним в 1/4 финала чемпионата Европы по настольному теннису

Спортсмен принес победу россиянам в матче с командой Австрии

ТАСС, 1 октября. Игрок сборной России по настольному теннису Владимир Сидоренко испытывал огромное давление перед решающей встречей матча против австрийцев в четвертьфинале командного чемпионата Европы и попросил тренера его заменить. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба Европейского союза настольного тенниса.

Сборная России победила команду Австрии со счетом 3-2, уступая по ходу матча 0-2, вышла в полуфинал чемпионата Европы и впервые с 2013 года гарантировала медали континентального первенства. В заключительном матче противостояния Сидоренко победил Роберта Гардоша.

"Давление было запредельным: когда счет стал 2-2, я попросил тренера меня заменить, но он этого не сделал. При счете 6:6 в четвертом сете мой соперник допустил легкую ошибку, я понял, что он тоже нервничает, и это вселило в меня уверенность", - сказал Сидоренко.

В полуфинале сборная России сыграет против победителя матча между командами Швеции и Румынии. Матч 1/2 финала состоится 2 октября. Турнир завершится 3 октября.

Сидоренко 19 лет, он является 176-й ракеткой мира. На его счету победа на чемпионате России 2018 года, золото на молодежном чемпионате Европы и серебро на юниорском чемпионате мира.

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