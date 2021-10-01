В Литве отказали американской фигуристке Рид в гражданстве для выступления на Играх-2022

ВИЛЬНЮС, 1 октября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа отказался предоставить литовское гражданство американской фигуристке Эллисон Рид для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом в пятницу сообщила президентская пресс-служба.

Рид выступает в танцах на льду в паре с литовцем Саулюсом Амбрулявичюсом.

"Комиссия по гражданству при президенте страны не рекомендовала главе государства предоставить гражданство Литовской Республики Эллисон Рид, так как ее особых заслуг перед Литвой, что согласно закону необходимо для предоставления гражданства в порядке исключения, не установлено", - говорится в сообщении.

Рид и Амбрулявичюс в марте на чемпионате мира заняли 15-е место и получили право выступить на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Двойное гражданство в Литве не применяется. Литовское гражданство как второе может быть предоставлено указом президента лишь в порядке исключения за особые заслуги перед государством.

В 2014 году литовско-американский дуэт в танцах на льду Дейвидас Стагнюнас и Изабелла Тобиас смог выступить на Олимпиаде в Сочи по именной путевке, которую передать другой паре было нельзя, после того, как президент Даля Грибаускайте после долгих дискуссий и колебаний предоставила Тобиас гражданство балтийской республики. До этого из-за неопределенной ситуации фигуристы даже рассматривали возможность старта в Сочи под флагом третьей страны.