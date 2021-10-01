Fan ID не будут использовать на чемпионате мира по волейболу в России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мужской чемпионат мира по волейболу 2022 года в России пройдет без использования паспорта болельщика (Fan ID). Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета турнира Роман Станиславов.

В пятницу стартовала продажа билетов на предстоящий чемпионат мира. Паспорт болельщика использовался во время чемпионата мира по футболу 2018 года, его наличие позволяло иностранцам въезжать в Россию без виз.

"Мы отказались от системы Fan ID. Во-первых, она не дешевая, во-вторых, она подразумевалась для футбольных болельщиков, - сказал Станиславов. - У нас более семейный вид спорта, более культурные болельщики. Мы, конечно, ждем гостей, большого количества зрителей из других стран, но объем будет не тот, что во время чемпионата мира по футболу".

"Совместно с МИДом, международной федерацией и федерациями стран, которые попали на чемпионат мира, думаем об облегченной системе получения виз", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.