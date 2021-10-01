Тренер Ласицкене выдвинут на премию Минспорта в номинации "Гордость России"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян выдвинут на премию Министерства спорта РФ в номинации "Гордость России". Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Национальная спортивная премия учреждена правительством РФ в 2010 году в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Премия включает в себя 11 номинаций.

В августе 28-летняя Ласицкене одержала победу на Олимпиаде в Токио. В начале сентября легкоатлетка победила в финале Бриллиантовой лиги. Ласицкене также является трехкратной чемпионкой мира.