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Летние олимпийские виды спорта

Тренер Ласицкене выдвинут на премию Минспорта в номинации "Гордость России"

В августе спортсменка выиграла золото Олимпиады в Токио, в начале сентября она победила в финале Бриллиантовой лиги
Мария Ласицкене и ее тренер Геннадий Габрилян Егор Алеев/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене и ее тренер Геннадий Габрилян
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян выдвинут на премию Министерства спорта РФ в номинации "Гордость России". Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Национальная спортивная премия учреждена правительством РФ в 2010 году в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Премия включает в себя 11 номинаций.

В августе 28-летняя Ласицкене одержала победу на Олимпиаде в Токио. В начале сентября легкоатлетка победила в финале Бриллиантовой лиги. Ласицкене также является трехкратной чемпионкой мира.

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