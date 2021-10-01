Лыжник Сергей Устюгов возобновил тренировки после болезни

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов возобновил тренировки после болезни. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.
Недомогание не позволило Устюгову в сентябре выступить во всероссийских соревнованиях в Тюмени. Он не поехал в составе группы Крамера на тренировочный сбор в Оберхоф (Германия).
"С конца прошлой недели он тренируется дома, в составе нашей группы 11 октября он приедет на сбор в Рамзау", - сообщил Крамер.
Тренер отметил, что сейчас Устюгов чувствует себя хорошо.
Старт международному сезону будет дан в конце ноября.