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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Сергей Устюгов возобновил тренировки после болезни

Как сообщил тренер Маркус Крамер, спортсмен 11 октября приедет на сбор в Рамзау
Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов возобновил тренировки после болезни. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.

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Недомогание не позволило Устюгову в сентябре выступить во всероссийских соревнованиях в Тюмени. Он не поехал в составе группы Крамера на тренировочный сбор в Оберхоф (Германия).

"С конца прошлой недели он тренируется дома, в составе нашей группы 11 октября он приедет на сбор в Рамзау", - сообщил Крамер.

Тренер отметил, что сейчас Устюгов чувствует себя хорошо.

Старт международному сезону будет дан в конце ноября.

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