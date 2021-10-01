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ЧМ-2022 по футболу

Матыцин ждет от Карпина только побед в ближайших матчах сборной России

Россияне встретятся в ближайших отборочных матчах с командами Словакии 8 октября и Словении 11 октября
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин ждет от главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина только побед в ближайших матчах. Об этом он сообщил журналистам в четверг в Нижнем Новгороде.

"Ожидание только побед, потому что нам сложно будет рассчитывать на участие в финальной стадии чемпионата мира, поэтому посмотрим. В самое ближайшее время состоятся решающие матчи. Если будут победы и дело не только в моей оценке, а в оценке всего российского, в том числе футбольного сообщества, - тогда будут положительные оценки, если будут поражения, тогда будут соответствующие оценки", - сказал Матыцин.

Сборная России встретится в ближайших отборочных матчах с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

Теги
ЧМ-2022 по футболу
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