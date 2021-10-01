Матыцин считает, что сам по себе лимит на легионеров не решит проблемы в футболе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что исключительно лимитом на легионеров не решить проблемы российского футбола, это одна составляющая из программы по развитию вида спорта. Об этом Матыцин сообщил в пятницу журналистам в Нижнем Новгороде.

"Я не математик, но от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется, давайте все-таки эту проблему рассматривать в комплексе", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос, какая модель лимита, по его мнению, более предпочтительная.

Он отметил, что соответствующие предварительные консультации с Российским футбольным союзом (РФС) уже проведены.

"Мы ждем сформированного мнения футбольного сообщества, которое выражает РФС. Лимит на легионеров - это одна из частей плана, она сама по себе не решает вопрос. Как только предложения будут сформулированы окончательно, тогда мы будем проводить финальные разговоры и выходить с консолидированной программой", - добавил глава министерства.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.