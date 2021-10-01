Матыцин: задачами хоккейной сборной России остаются только победы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Перед сборной России по хоккею стоят задачи добиваться только побед. Об этом сообщил журналистам в пятницу в Нижнем Новгороде глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин, комментируя решение экспертного совета Федерации хоккея России (ФХР) о рекомендации кандидатуры Алексея Жамнова на пост главного тренера команды.

Во вторник стало известно, что экспертный совет ФХР рекомендовал назначить главным тренером национальной команды Жамнова.

"Принимал решение о рекомендации Жамнова в качестве главного тренера экспертный совет федерации хоккея. Там более чем достойные люди, имеющие многолетний опыт работы. Мы с уважением относимся к их решению, а задачи у хоккейной сборной всегда были и остаются только победы", - сказал Матыцин.

Жамнову 50 лет, с 2006 по 2012 год он был генеральным менеджером чеховского "Витязя", затем на аналогичной должности работал в мытищинском "Атланте". После расформирования клуба стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского "Спартака". В 2018 году исполнял обязанности главного тренера красно-белых. Жамнов в качестве ассистента Знарка работал в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде 2018 года, где команда завоевала золотые медали. Он также является главой скаутской службы ФХР.