Экспертно-судейская комиссия отклонила претензии "Краснодара" по судейству в игре с "Сочи"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильными решения арбитра Игоря Панина в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

26 сентября "Краснодар" дома обыграл "Сочи" со счетом 3:0. "Краснодар" доигрывал встречу вдевятером. На 39-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) Панин показал красную карточку защитнику краснодарцев Урошу Спаичу, на 75-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Александр Черников. После игры генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг раскритиковал судейство в эфире телеканала "Матч Премьер".

Комиссия признала правильным решение арбитра удалить Спаича, так как игрок лишил соперника явной возможности забить гол, а также подтвердило правильное вмешательство VAR в данном эпизоде. Помимо этого, ЭСК посчитала верным не назначить пенальти в ворота "Сочи" на 53-й минуте, так как нападающий краснодарцев Джон Корбода сам инициировал контакт с защитником. Вторая желтая карточка игроку сочинцев Никите Бурмистрову в концовке встречи правильно не была вынесена, так как полузащитник, согласно заключению комиссии, в данной ситуации не действовал безрассудно.

Также ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота самарских "Крыльев Советов" после падения в штрафной нападающего Артема Дзюбы. ЭСК посчитала контакт слишком легким для назначения одиннадцатиметрового.