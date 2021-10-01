Домашние матчи ярославского "Локомотива" смогут посещать только вакцинированные болельщики

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Только вакцинированные болельщики или зрители, перенесшие коронавирус не более полугода назад, смогут посещать домашние матчи "Локомотива" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в спортивном комплексе "Арена-2000" в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"В связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также ввиду новых предписаний от Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, "Локомотив" обязан обеспечить доступ на спортсооружение только тех болельщиков, которые прошли полный курс вакцинации либо перенесли заболевание коронавирусом в течение последних шести месяцев и имеют соответствующие QR-коды", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, сейчас клуб прорабатывает техническую возможность организации доступа по QR-кодам. Домашний матч "Локомотива" против нур-султанского "Барыса", который состоится 3 октября, смогут посетить только владельцы сезонных абонементов, приобретенных по предъявлению сертификатов о вакцинации.

"Обращаем ваше внимание на то, что в последующем допуск на домашние матчи "Локомотива" будет возможен исключительно по предъявлению QR-кода только вакцинированным болельщикам или перенесшим заболевание коронавирусом в течение последнего полугода", - информирует пресс-служба.

"Локомотив" после 12 матчей занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков.

По данным оперативного штаба региона, с начала пандемии в Ярославской области было выявлено 61 726 случаев коронавируса, выздоровели 53 935 человек, умерли 1 209 человек. В настоящий момент госпитализировано 1 379 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 834 пациента с типичной клиникой COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 214 случаев коронавируса.