Путин: паралимпийцы в Токио укрепили авторитет России как ведущей спортивной державы

ДЗЕРЖИНСК /Нижегородская область/, 1 октября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы на летних Играх в Токио в полной мере укрепили авторитет своей страны как ведущей спортивной державы. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам торжественной церемонии награждения премией "Возвращение в жизнь", лауреатами которой стали чемпионы токийской Паралимпиады.

"Выступая в нейтральном статусе, вы стремились прославить Россию своими достижениями, укрепить ее авторитет как ведущей спортивной державы, содействовать развитию паралимпийского движения. Отмечу, что это удалось вам в полной мере", - подчеркнул Путин, приветствие которого на церемонии зачитал исполняющий обязанности главы Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

По словам президента РФ, сегодняшнее награждение - дань признательности паралимпийцам и их наставникам, волонтерам и общественным деятелям, "всем, чей поистине подвижнический труд, целеустремленность, вера в себя и свои возможности являются вдохновляющим примером для окружающих". Путин пожелал участникам мероприятия удачи и новых побед в жизни и спорте.

Российская команда на Паралимпиаде в Токио заняла четвертое место в медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах. Команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.