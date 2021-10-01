Путин поручил обеспечить доступность комплекса "Игора Драйв" к проведению "Формулы-1"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить транспортную доступность комплекса "Игора Драйв" в Ленинградской области, который примет Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в 2023 году. На строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, парковок и автодорожной инфраструктуры федерального значения потребуется 4,8 млрд рублей, говорится в поручениях по итогам состоявшегося 26 июля 2021 года совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

"Правительству Российской Федерации с участием ОАО "Российские железные дороги" и правительства Ленинградской области обеспечить в период 2022-2023 годов строительство и реконструкцию объектов, обеспечивающих транспортную доступность комплекса "Игора Драйв" в период проведения российского этапа чемпионата мира FIA "Формула-1", в том числе: железнодорожной инфраструктуры и прилегающего парковочного пространства в размере 3,1 млрд. рублей; автодорожной инфраструктуры федерального значения в размере 1,7 млрд. рублей в рамках распределения бюджетных ассигнований в установленном порядке", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения президента - 1 ноября 2021 года.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на транспортные проекты комплекса для его приведения к стандартам "Формулы-1" потребуется около 6 млрд рублей. Во время проведения "Формулы-1" ежедневно ожидается 50 тысяч болельщиков. "Это действительно для нас и для города знаковое событие. <…> Мы понимаем, что это минимум в день 50 тысяч болельщиков, которых надо принять, которых надо разместить", - отмечал он.

Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" проводится с 2014 года, этапы принимает автодром в Олимпийском парке в Сочи. В текущем сезоне этап состоялся с 24 по 26 сентября. С 2023 года российский этап будет проходить на автодроме "Игора драйв", который расположен под Санкт-Петербургом. Контракт на проведение Гран-при России действует до 2025 года.