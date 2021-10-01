"Зенит" обыграл УНИКС в первом матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 1 октября. Петербургский "Зенит" победил в гостях казанский УНИКС со счетом 70:69 в матче первого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самыми результативными игроками матча стали Коннер Франкамп из "Зенита" и Айзея Кэнаан из УНИКСа, на счету которых по 18 очков.

Команды впервые встретились в Евролиге. Для "Зенита" этот сезон стал третьим в главном европейском турнире. УНИКС пробился в Евролигу впервые с сезона-2014/15, дойдя в прошлом розыгрыше Еврокубка до финала.

В следующем матче УНИКС 8 октября сыграет дома с "Монако", "Зенит" днем ранее встретится на выезде с литовским "Жильгирисом", а 12 октября сыграет на выезде с московским ЦСКА.

Всего в Евролиге текущего сезона выступят три российских клуба. ЦСКА является восьмикратным победителем турнира. Армейцы стартовали в турнире в четверг, уступив на выезде итальянскому "Милану" со счетом 74:84.