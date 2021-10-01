Обладатель мировых рекордов по поднятию тяжестей Синеглазов умер от коронавируса

ТАСС, 1 октября. Владимир Синеглазов, поставивший 26 мировых рекордов по поднятию тяжестей, умер в Ельце Липецкой области от коронавируса в возрасте 61 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Да, к сожалению, сегодня пришло печальное известие - умер Владимир Синеглазов. Он принимал участие в различных мероприятиях. Он умер от коронавируса, ему был 61 год", - сказали в пресс-службе.

Синеглазов родился и вырос в Ельце, в 1990 году участвовал с показательными выступлениями на церемонии открытия чемпионата СССР по тяжелой атлетике. С 1991 года стал постоянным участником Театра силы при Госкомспорте России, в числе других спортсменов выполнял уникальные силовые трюки. В 1995 году установил два рекорда мира: он, находясь в поперечном шпагате на двух стульях, четыре раза поднял вес 88 кг и в этом же положении затем удержал вес 156 кг. В российской Книге рекордов Гиннесса его достижения отмечены дважды.

Спортсмен в разные годы участвовал в международных фестивалях рекордсменов "Книги Гиннесса" в Чехии, Германии, Москве, ряде других мероприятий. В общей сложности зафиксировано 26 его мировых рекордов. В 2009 году Синеглазов был признан самым сильным человеком России.