Россиянка Акатьева выиграла этап юниорского Гран-при в Польше

ТАСС, 1 октября. Российская фигуристка Софья Акатьева стала победительницей этапа юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят в польском Гданьске.

В сумме за короткую и произвольную программы 14-летняя спортсменка получила 225,64 (71,91 и 153,73) балла. Второй стала россиянка Елизавета Куликова (183,44; 60,10 и 123,34), третьей - южнокореянка Шин Чи А (183,41; 67,28 и 116,13).

Акатьева занимается в школе "Самбо-70" у тренера Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне она дважды становилась победительницей этапов Кубка России среди юниорок, а также выиграла первенство России среди юниорок и финал Кубка России.

Ранее в соревновании пар российские спортсмены заняли весь пьедестал. Победу одержали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (171,97; 53,28 и 118,69), вторыми стали Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (169,80; 61,30 и 108,50), третьими - Полина Костюкович и Алексей Брюханов (162,14; 63,76 и 98,38).

Этап завершится 2 октября.

Обновлено в 21:34 мск - добавлены тройка призеров и результаты в соревнованиях спортивных пар.