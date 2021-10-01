"Спартак" победил "Нефтехимик" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 1 810 зрителей.
В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов (9-я минута), Джейкоб Виртанен (17), Эмиль Петтерссон (33), Александр Хохлачев (45) и Олег Евенко (53). У команды из Нижнекамска отличился Ансель Галимов (58).
"Спартак" прервал серию из двух поражений, ранее подопечные Бориса Миронова проиграли в московском дерби "Динамо" (3:6) и казанскому "Ак Барсу" (1:3). Хоккеисты из Нижнекамска потерпели второе поражение кряду. "Нефтехимик" не может обыграть москвичей в гостях на протяжении шести матчей, последний раз нижнекамцы выиграли на выезде в декабре 2015 года (5:3).
"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками, "Нефтехимик" располагается на седьмой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков.
В следующем матче красно-белые примут череповецкую "Северсталь" 3 октября, "Нефтехимик" в этот же день встретится на выезде со СКА из Санкт-Петербурга.
В других матчах игрового дня московское "Динамо" дома обыграло "Барыс" из Нур-Султана (3:1), "Северсталь" на выезде уступила "Йокериту" из Хельсинки (1:4).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|12
|11
|0
|0
|0
|0
|1
|53-24
|22
|2
|Йокерит
|13
|7
|2
|2
|0
|0
|2
|46-33
|22
|3
|СКА
|12
|5
|1
|2
|1
|0
|3
|42-28
|17
|4
|ЦСКА
|13
|4
|4
|0
|0
|0
|5
|28-29
|16
|5
|Спартак
|13
|5
|2
|0
|0
|0
|6
|33-31
|14
|6
|Динамо Мн
|11
|6
|0
|0
|0
|1
|4
|29-24
|13
|7
|Северсталь
|12
|4
|2
|0
|1
|0
|5
|22-26
|13
|8
|Локомотив
|12
|5
|0
|0
|1
|1
|5
|31-30
|12
|9
|Торпедо
|12
|5
|0
|0
|1
|1
|5
|33-36
|12
|10
|Витязь
|12
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|37-41
|12
|11
|Динамо Р
|12
|4
|0
|0
|0
|1
|7
|21-36
|9
|12
|Сочи
|13
|2
|1
|0
|2
|0
|8
|21-33
|8
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|12
|10
|1
|0
|0
|0
|1
|51-25
|22
|2
|Салават Юлаев
|12
|9
|1
|0
|0
|0
|2
|41-19
|20
|3
|Трактор
|12
|5
|1
|2
|1
|1
|2
|35-30
|18
|4
|Ак Барс
|13
|5
|1
|2
|0
|2
|3
|28-25
|18
|5
|Автомобилист
|13
|4
|0
|1
|1
|2
|5
|38-40
|13
|6
|Авангард
|10
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|30-26
|12
|7
|Нефтехимик
|12
|5
|0
|0
|0
|1
|6
|28-31
|11
|8
|Барыс
|12
|2
|2
|0
|1
|1
|6
|28-36
|10
|9
|Сибирь
|12
|3
|0
|0
|0
|3
|6
|19-28
|9
|10
|Амур
|12
|2
|1
|0
|0
|1
|8
|21-41
|7
|11
|Куньлунь
|12
|2
|0
|1
|0
|0
|9
|27-45
|6
|12
|Адмирал
|11
|1
|0
|0
|2
|2
|6
|20-44
|6