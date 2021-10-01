"Спартак" победил "Нефтехимик" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 1 810 зрителей.

В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов (9-я минута), Джейкоб Виртанен (17), Эмиль Петтерссон (33), Александр Хохлачев (45) и Олег Евенко (53). У команды из Нижнекамска отличился Ансель Галимов (58).

"Спартак" прервал серию из двух поражений, ранее подопечные Бориса Миронова проиграли в московском дерби "Динамо" (3:6) и казанскому "Ак Барсу" (1:3). Хоккеисты из Нижнекамска потерпели второе поражение кряду. "Нефтехимик" не может обыграть москвичей в гостях на протяжении шести матчей, последний раз нижнекамцы выиграли на выезде в декабре 2015 года (5:3).

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками, "Нефтехимик" располагается на седьмой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков.

В следующем матче красно-белые примут череповецкую "Северсталь" 3 октября, "Нефтехимик" в этот же день встретится на выезде со СКА из Санкт-Петербурга.

В других матчах игрового дня московское "Динамо" дома обыграло "Барыс" из Нур-Султана (3:1), "Северсталь" на выезде уступила "Йокериту" из Хельсинки (1:4).