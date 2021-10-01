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КХЛ
Обновлено 

"Спартак" победил "Нефтехимик" в матче Континентальной хоккейной лиги

Красно-белые обыграли нижнекамцев на своей площадке в шестой раз подряд
Хоккеисты "Спартака" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака"
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 1 810 зрителей.

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В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов (9-я минута), Джейкоб Виртанен (17), Эмиль Петтерссон (33), Александр Хохлачев (45) и Олег Евенко (53). У команды из Нижнекамска отличился Ансель Галимов (58).

"Спартак" прервал серию из двух поражений, ранее подопечные Бориса Миронова проиграли в московском дерби "Динамо" (3:6) и казанскому "Ак Барсу" (1:3). Хоккеисты из Нижнекамска потерпели второе поражение кряду. "Нефтехимик" не может обыграть москвичей в гостях на протяжении шести матчей, последний раз нижнекамцы выиграли на выезде в декабре 2015 года (5:3).

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками, "Нефтехимик" располагается на седьмой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков.

В следующем матче красно-белые примут череповецкую "Северсталь" 3 октября, "Нефтехимик" в этот же день встретится на выезде со СКА из Санкт-Петербурга.

В других матчах игрового дня московское "Динамо" дома обыграло "Барыс" из Нур-Султана (3:1), "Северсталь" на выезде уступила "Йокериту" из Хельсинки (1:4).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М12110000153-2422
2Йокерит1372200246-3322
3СКА1251210342-2817
4ЦСКА1344000528-2916
5Спартак1352000633-3114
6Динамо Мн1160001429-2413
7Северсталь1242010522-2613
8Локомотив1250011531-3012
9Торпедо1250011533-3612
10Витязь1230113437-4112
11Динамо Р1240001721-369
12Сочи1321020821-338
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург12101000151-2522
2Салават Юлаев1291000241-1920
3Трактор1251211235-3018
4Ак Барс1351202328-2518
5Автомобилист1340112538-4013
6Авангард1041100430-2612
7Нефтехимик1250001628-3111
8Барыс1222011628-3610
9Сибирь1230003619-289
10Амур1221001821-417
11Куньлунь1220100927-456
12Адмирал1110022620-446

 

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