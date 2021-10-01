Матч Кубка России по футболу между "Оренбургом" и "Динамо" перенесен на 26 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Встреча третьего тура группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу между "Оренбургом" и московским "Динамо" состоится 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Первоначально игра планировалась на 27 октября. Данное решение было принято по итогам заседания бюро исполкома РФС. Также на заседании были утверждены изменения в регламентах первенства страны среди команд спортивных школ в сезоне-2020/21, по этике и разрешению споров.

"Динамо" из Москвы и "Оренбург" играют в 11-й группе вместе с "Динамо" из Ставрополя. В первом туре 25 августа встречались клубы Олимп - Футбольной национальной лиги - 1 (ФНЛ-1) и Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2). "Оренбург" (ФНЛ-1) обыграл ставропольское "Динамо" (ФНЛ-2) со счетом 3:1. Во втором туре 22 сентября "Динамо" из Ставрополя принимало "Динамо" из Москвы, встреча завершилась разгромной победой москвичей (6:0).