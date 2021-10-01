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КХЛ

Квартальнов планирует дать сыграть Кателевскому, который был заявлен вратарем в Хельсинки

Нападающий был включен в заявку в качестве вратаря из-за того, что власти Хельсинки не допустили до игры шесть игроков "Ак Барса", включая двух голкиперов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Дмитрий Квартальнов постарается дать игровое время нападающему Дмитрию Кателевскому в следующих встречах после матча с "Йокеритом". Об этом он рассказал журналистам.

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В пятницу "Ак Барс" со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 18-летний Кателевский был заявлен вторым вратарем в матче с "Йокеритом" (3:4 ОТ) 29 сентября, в котором шесть игроков казанского клуба, включая двух голкиперов, не были допущены властями Хельсинки до игры. В матче с ЦСКА Кателевский был заявлен 13-м нападающим, но на лед так и не вышел.

"Подумаем, вознаградим его за это. Жаль, что такая игра [с ЦСКА] была, так сказать, непростая, и я сказал ему готовиться, но он не смог выйти. А так он сейчас на подходе к основе", - сказал Квартальнов.

"Первый период матча с ЦСКА мы начали чуть робко, пропускали разящие атаки от соперника, неплохо провели второй и третий периоды, работает большинство, и это здорово. Тем более что такая команда, как ЦСКА, здорово играет в меньшинстве", - сказал Квартальнов.

По его словам, вратарь Тимур Билялов, не поехавший на выезд, может провести следующий матч. "Что касается [Дмитрия] Воронкова, то у него был тяжелый сезон, он получил травму, на чемпионате мира сыграл. Он прибавляет с каждой игрой, хочется, чтобы он прибавил в реализации. В прошлом году он много не забивал, а потом пошло, и мы это понимаем, поэтому претензий по самоотдаче к нему нет", - подчеркнул он.

В следующем матче "Ак Барс" 3 октября дома встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".

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