Федоров возложил вину на себя в вопросе неправильной смены составов в матче с "Ак Барсом"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА взял на себя вину в вопросе неправильной смены составов во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским "Ак Барсом". Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу ЦСКА дома проиграл "Ак Барсу" со счетом 1:2. Армейцы во втором периоде дважды удалялись за нарушение численного состава во время смены игроков. Во второй раз это привело к тому, что гости открыли счет.

"Хороший был для нас соперник, хороший тест. Мы неудачно начали игру в первом периоде, но ее выравняли, хорошо провели второй период. Очевидно, что наша дисциплина не позволила до конца выполнить то, чего хотели", - сказал Федоров.

"Что касается неправильной смены составов, то думаю, это технический вопрос, не смогу на него ответить. Мы работали в режиме, и игроки знали, кто должен был идти. Начну с себя, значит, не докричался", - добавил он.

В следующем матче ЦСКА сыграет дома 3 октября с "Куньлунем".