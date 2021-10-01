Михайлов: "Ак Барс" обыграл ЦСКА за счет сыгранности и хороших единоборств

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за счет сыгранности, хороших единоборств и приличной игры вратаря Игоря Бобкова. Такое мнение ТАСС высказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

"Ак Барс" обыграл ЦСКА со счетом 2:1, оба раза реализовав большинство.

"Ак Барс" выиграл за счет хорошего катания, единоборств и сыгранности, хорошо сыграл вратарь. По игровой дисциплине ЦСКА по сегодняшнему матчу не имеет говорить смысла, поскольку команда два раза нарушала численный состав", - сказал Михайлов.

В следующем матче армейцы сыграют дома 3 октября с "Куньлунем".