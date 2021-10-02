Чемпионат мира по спортивной борьбе стартует в субботу в Осло

ТАСС, 2 октября. Первый после Олимпийских игр в Токио чемпионат мира по спортивной борьбе стартует 2 октября в Осло. Самыми титулованными представителями российской сборной на турнире станут двукратные победители Олимпиады Абдулрашид Садулаев и Роман Власов.

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российская команда на турнире будет выступать без национального флага и государственного гимна. В Осло российские борцы будут представлены под аббревиатурой RWF (Russian Wrestling Federation - Федерация спортивной борьбы России).

Как и на Олимпийских играх в Токио, самой ожидаемой схваткой турнира станет возможный финал с участием Садулаева и американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг. В финале Олимпиады "Русский танк" Садулаев убедительно выиграл у "Снайдермена" со счетом 6:3, а уже на следующий день спортсмену была предоставлена честь стать знаменосцем российской команды на Играх. Садулаев и Снайдер разведены на чемпионате мира по разным группам.

Также в состав сборной под руководством Дзамболата Тедеева вошли Абубакар Муталиев (в весовой категории до 57 кг), чемпионы Европы Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) и Загир Шахиев (до 65 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг), призер чемпионата Европы Тимур Бижоев (до 74 кг), Радик Валиев (до 79 кг), призер Олимпийских игр и чемпионата мира, трехкратный чемпион Европы Артур Найфонов (до 86 кг), чемпион Европы Магомед Курбанов (до 92 кг) и Зелимхан Хизриев (до 125 кг).

Масочные санкции

Команде Тедеева, в которой большинство борцов - дебютанты чемпионата мира, на пути в Осло пришлось пережить неприятный инцидент - стыковочный рейс спортсменов в Амстердаме был сорван. Как Тедеев пояснил ТАСС, спортсменов сняли с рейса в связи нарушением масочного режима. Команду попросили покинуть борт самолета.

"Из самолета мы выходили под одобрительные реплики пассажиров в адрес стюардесс и спецслужб: "Вывели, молодцы". Это откуда ненависть такая? А как из самолета вышли, там уже 40 человек с пистолетами и электрошокерами стоят. Но мы ведь спокойно вышли, ни с кем бороться не пытались, откуда 40 человек с оружием в руках, если это только не спровоцированная акция?" - добавил он.

Спортсмены провели ночь в аэропорту, где, как заметил Тедеев, было достаточно прохладно. "Ребята не спали всю ночь - в аэропорту холодно, укрывали их как могли, чтобы не заболели". Тедеев отметил, что, несмотря на все пережитое спортсменами, они во что бы то ни стало готовы доказывать лидерство, поскольку "представляют команду страны победителей".

В турнире борцов греко-римского стиля особое внимание будет приковано к выступлению двукратного чемпиона Игр Власова, который сенсационно для многих не прошел в состав сборной на Олимпиаду в Токио - право выступить в весовой категории до 77 кг было предоставлено Александру Чехиркину. В число призеров Игр Чехиркину войти не удалось, россиянин потерпел поражение в четвертьфинале. Для Власова чемпионат мира в Осло станет седьмым в карьере.

Также в составе команды под руководством Гоги Когуашвили выступят чемпион мира и Европы Степан Марянян (до 60 кг), действующие чемпионы Европы Адлан Акиев (до 82 кг) и Эмин Сефершаев (до 55 кг), призеры чемпионатов Европы Назир Абдуллаев (до 67 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг) и Зураби Гедехаури (до 130 кг), чемпион России Артур Саргсян, а также Сергей Кутузов. В составе женской сборной выступят Надежда Соколова (до 50 кг), Анжелика Ветошкина (до 53 кг), двукратная чемпионка Европы и призер чемпионата мира Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Вероника Чумикова (до 57 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Алина Касабиева (до 62 кг), Динара Кудаева (до 65 кг), чемпионка Европы Ханум Велиева (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг) и Марина Суровцева (до 76 кг).