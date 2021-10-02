Матч ЦСКА - "Краснодар" и еще три игры 10-го тура РПЛ пройдут в субботу

ТАСС, 2 октября. Десятый тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 2 октября четырьмя матчами. В главной встрече дня московский ЦСКА примет "Краснодар", также пройдут игры "Рубин" - "Нижний Новгород", "Динамо" - "Крылья Советов" и "Арсенал" - "Химки".
По сравнению с ЦСКА, у команды бывшего тренера армейцев Виктора Гончаренко есть кадровые проблемы, появившиеся после игры с "Сочи". Несмотря на крупную победу (3:0), "Краснодар" потерял центрального защитника Уроша Спайича, получившего прямую красную карточку, а также удаленного за два предупреждения полузащитника Александра Черникова. После игры генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг раскритиковал судейство в эфире телеканала "Матч Премьер".
Восполнить такие потери Гончаренко будет сложно. У ЦСКА после дисквалификации вернется форвард Антон Заболотный. Встреча пройдет в Москве и начнется 19:00 мск.
Столичное "Динамо" под руководством Сандро Шварца, которого второй месяц подряд признали лучшим тренером РПЛ, примет самарские "Крылья Советов". В апреле команды встречались в 1/4 финала Бетсити - Кубка России, бело-голубые в Самаре проиграли со счетом 0:2. Сейчас москвичи, как заявил Шварц, находятся в форме.
В 11-м туре "Динамо" предстоит матч против "Спартака", который в случае получения желтых карточек в игре с "Крыльями" пропустят фланговый защитник Гильермо Варела и полузащитник Себастьян Шиманьский. Из-за травм в предстоящем матче 10-го тура могут не сыграть защитник "Динамо" Диего Лаксальт и вратарь Антон Шунин. Встреча против "Крыльев Советов" начнется в 16:30 мск.
"Арсенал" ждут "Химки"
В первом матче дня сыграют "Рубин" и "Нижний Новгород". У казанцев матч пропустят центральный защитник Филип Уремович и полузащитник Оливер Абильгор, дисквалифицированные из-за перебора желтых карточек.
Казанцы могли вновь потерять и главного тренера Леонида Слуцкого, который зашел в футбольный отсек перед матчем девятого тура с "Динамо", будучи дисквалифицированным. Тем не менее, однако контрольно-дисциплинарный комитет наказал его отстранением на один матч условно.
Одновременно с игрой ЦСКА - "Краснодар" пройдет матч в Туле, где местный "Арсенал" примет подмосковные "Химки". Главные тренеры команд Миодраг Божович и Игорь Черевченко ранее вместе работали в московском "Локомотиве". С 2014 по 2015 год Божович возглавлял столичный клуб, Черевченко был одним из его ассистентов.
Программа 10-го тура РПЛ продолжится в воскресенье матчами "Уфа" - "Урал" (14:00 мск), "Зенит" - "Сочи" (16:30 мск), "Ахмат" - "Спартак" (19:00 мск), "Локомотив" - "Ростов" (19:00 мск).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|21-10
|23
|2
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|3
|Локомотив
|9
|4
|5
|0
|12-6
|17
|4
|Краснодар
|9
|5
|1
|3
|17-9
|16
|5
|ЦСКА
|9
|5
|1
|3
|13-8
|16
|6
|Сочи
|9
|5
|0
|4
|12-9
|15
|7
|Рубин
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|8
|Спартак
|9
|4
|1
|4
|10-8
|13
|9
|Ахмат
|9
|4
|0
|5
|11-15
|12
|10
|Нижний Новгород
|9
|3
|2
|4
|11-13
|11
|11
|Крылья Советов
|9
|3
|1
|5
|11-13
|10
|12
|Уфа
|9
|2
|2
|5
|11-16
|8
|13
|Арсенал
|9
|2
|2
|5
|12-19
|8
|14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|8-15
|7
|15
|Ростов
|9
|1
|3
|5
|11-19
|6
|16
|Урал
|9
|1
|3
|5
|4-13
|6