Матч ЦСКА - "Краснодар" и еще три игры 10-го тура РПЛ пройдут в субботу

ТАСС, 2 октября. Десятый тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 2 октября четырьмя матчами. В главной встрече дня московский ЦСКА примет "Краснодар", также пройдут игры "Рубин" - "Нижний Новгород", "Динамо" - "Крылья Советов" и "Арсенал" - "Химки".

"Спартак" и "Зенит" выиграли матчи в РПЛ перед еврокубками

Удачная разминка. "Спартак" и "Зенит" выиграли матчи в РПЛ перед еврокубками

По сравнению с ЦСКА, у команды бывшего тренера армейцев Виктора Гончаренко есть кадровые проблемы, появившиеся после игры с "Сочи". Несмотря на крупную победу (3:0), "Краснодар" потерял центрального защитника Уроша Спайича, получившего прямую красную карточку, а также удаленного за два предупреждения полузащитника Александра Черникова. После игры генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг раскритиковал судейство в эфире телеканала "Матч Премьер".

Восполнить такие потери Гончаренко будет сложно. У ЦСКА после дисквалификации вернется форвард Антон Заболотный. Встреча пройдет в Москве и начнется 19:00 мск.

Столичное "Динамо" под руководством Сандро Шварца, которого второй месяц подряд признали лучшим тренером РПЛ, примет самарские "Крылья Советов". В апреле команды встречались в 1/4 финала Бетсити - Кубка России, бело-голубые в Самаре проиграли со счетом 0:2. Сейчас москвичи, как заявил Шварц, находятся в форме.

В 11-м туре "Динамо" предстоит матч против "Спартака", который в случае получения желтых карточек в игре с "Крыльями" пропустят фланговый защитник Гильермо Варела и полузащитник Себастьян Шиманьский. Из-за травм в предстоящем матче 10-го тура могут не сыграть защитник "Динамо" Диего Лаксальт и вратарь Антон Шунин. Встреча против "Крыльев Советов" начнется в 16:30 мск.

"Арсенал" ждут "Химки"

В первом матче дня сыграют "Рубин" и "Нижний Новгород". У казанцев матч пропустят центральный защитник Филип Уремович и полузащитник Оливер Абильгор, дисквалифицированные из-за перебора желтых карточек.

Казанцы могли вновь потерять и главного тренера Леонида Слуцкого, который зашел в футбольный отсек перед матчем девятого тура с "Динамо", будучи дисквалифицированным. Тем не менее, однако контрольно-дисциплинарный комитет наказал его отстранением на один матч условно.

Одновременно с игрой ЦСКА - "Краснодар" пройдет матч в Туле, где местный "Арсенал" примет подмосковные "Химки". Главные тренеры команд Миодраг Божович и Игорь Черевченко ранее вместе работали в московском "Локомотиве". С 2014 по 2015 год Божович возглавлял столичный клуб, Черевченко был одним из его ассистентов.

Программа 10-го тура РПЛ продолжится в воскресенье матчами "Уфа" - "Урал" (14:00 мск), "Зенит" - "Сочи" (16:30 мск), "Ахмат" - "Спартак" (19:00 мск), "Локомотив" - "Ростов" (19:00 мск).