Красноярский край потратит более 300 млн рублей на подготовку к ЧМ по волейболу

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Подготовка спортивных объектов Красноярского края к чемпионату мира по волейболу 2022 года будет стоить более 300 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр спорта края Павел Ростовцев.

Согласно жеребьевке, которая состоялась 30 сентября, в Красноярске пройдут игры группы F, куда вошли сборные Аргентины, Ирана, Нидерландов и Египта.

"У нас к чемпионату мира заявлено два объекта - спортивный и тренировочный. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина и Дом спорта имени Михаила Дворкина. Во дворце спорта нужно немножко увеличить трибуны, модернизировать информационный куб, раздевалки, тренажеры, это стоит около 70 млн рублей, к февралю все будет готово", - сообщил Ростовцев. По его словам, площадка дома спорта будет использоваться как тренировочный объект, там предстоит ремонт. На эти цели будет вложено 260 млн рублей, работы завершаться к июню 2022 года.

"Будем благоустраивать территорию на протокольных маршрутах от мест проживания команд до спортивных объектов, территорию вокруг объектов, и, конечно, будем благоустраивать наш замечательный город", - добавил министр спорта Красноярского края.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. На первом этапе команды разбиты на шесть групп по четыре сборные, из которых после кругового турнира дальше пройдут по три сильнейших. На втором этапе 16 команд разделят на четыре квартета, встречи пройдут с 2 по 4 сентября в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани.

В следующий раунд выйдут победители групп и две лучшие команды, ставшие вторыми. "Финал шести" чемпионата мира с 7 по 11 сентября примет Москва - команды разобьют на две тройки, по итогам этих матчей определятся полуфиналисты турнира.